Filzmoos: Bauprojekt im Grünen sorgt für Aufregung

Ein Filzmooser Almwirt befürchtet den Bau von Chalets im Hofalmgebiet. Die prominenten Grundeigentümer äußern sich nicht zu ihren Plänen.

Das Hofalmgebiet im Filzmooser Talschluss ist bei Touristen und Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel. Die bekannteste Almwirtschaft, die Oberhofalm, ist im Eigentum des Flachauer Bauunternehmers Christoph Bliem. Ihm bereitet ein geplantes Bauprojekt des Hotelier-Ehepaars Johanna und Dietmar Maier in direkter Nachbarschaft Sorge.

Bliem befürchtet, dass am Standort der vor Jahren abgerissenen Mattighofner Hütte Luxuschalets entstehen. "Das würde überhaupt nicht in die Gegend und in das Naturidyll passen", sagt Bliem. Ihn stört vor allem die Geheimniskrämerei rund um die Pläne, ...