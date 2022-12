Flachau macht Weg frei für Windräder auf dem Windsfeld

Projektbetreiber starten in Kürze in die UVP. Der Weg zur Umsetzung des geplanten Windparks ist noch weit, jahrelange Verfahren sind möglich, der Ausgang ungewiss.

Auf kommunaler Ebene ging alles glatt. Die Windsfeld GmbH, die hoch über Flachau einen Windpark errichten will, stieß bei der Gemeinde von Anfang an auf offene Ohren. Am Mittwochabend stand in der Gemeindevertretung der finale Beschluss für eine Abänderung des Flächenwidmungsplans auf der Tagesordnung. Gegenstimmen seien nicht zu erwarten, zumal alle Fraktionen bisher stets dafür gewesen seien, sagte Bgm. Thomas Oberreiter (ÖVP) im Vorfeld. Im Ort werde das Projekt positiv gesehen. Die Energiekrise bestärke den Zuspruch, auch seinen persönlichen. "Wenn ...