Flachgauer führt 13.000 Cartellbrüder

Jus-Student aus Seekirchen ist Präsident der katholischen Verbindungen Österreichs. Wegen der Karriere sei er nicht beim CV, sagt er.

Er ist traditionell geheimnisumwittert, drängt nicht sehr in die Öffentlichkeit, aber seine Mitglieder bekleiden höchste Ämter und Managerposten in dieser Republik: der Österreichische Cartellverband (ÖCV) aus 50 katholischen Studentenverbindungen. Der Chef der mehr als 13.000 Mitglieder ist ein junger Mann aus Seekirchen: Michael Bayrhammer.

Kommendes Wochenende hat der Flachgauer, der in wenigen Tagen 24 Jahre alt wird, ein "Heimspiel" auf einer großen Tagung in Salzburg. In seinem Heimatbundesland haben die farbentragenden, nicht schlagenden Verbindungen rund 1000 Mitglieder. Bayrhammer ist Jus-Student in Wien. Besonders interessiert ihn das Strafrecht - wie der Staat mit Straftätern umgeht. Er steht der Sängerschaft Waltharia vor. Sein Verbindungsname ist Beccaria. "Nach Cesare Beccaria, Strafrechtsreformer und Vorkämpfer gegen die Todesstrafe."

Den Weg zum CV hat dem Studenten ein Theologieprofessor gezeigt. "Ich finde den Kontakt mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen spannend - vom Unternehmer mit 20.000 Mitarbeitern über Politiker bis zum Leiter einer Hilfsorganisation in Afrika. Und dass alle per Du sind." Dass alle CVer ÖVPler seien, stimme nicht. Vertreten seien so gut wie alle Parteien. Bayrhammer erwähnt einen bei den Grünen Engagierten und einen neuen Neos-Kandidaten. Aber natürlich: "Rein wertebedingt gibt es ein Nahverhältnis zur ÖVP." Er selbst sei nicht ÖVP-Mitglied. Geht man wegen der Karriere zum CV? Für ihn persönlich sei das kein Grund gewesen. "Aber es ist völlig klar, dass das ein Netzwerk ist. Daran finde ich nichts Verwerfliches." Solange nicht ein weniger Geeigneter bevorzugt werde. Er werde sehr oft gefragt, ob er einen Job bzw. einen Mitarbeiter vermitteln könne, "von beiden Seiten".

Der Akademikerverband sei kein Geheimbund, "bei uns ist alles transparent, wir haben ein offenes Büro". Traditionen zu bewahren könne nie Selbstzweck sein. Die Hauptaufgabe sei, auf einem Wertefundament junge Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung und beim Einzug ins Berufsleben zu unterstützen, etwa durch Stipendien, zinsenlose Kredite oder Preisgelder für Diplomarbeiten.

"Familiär vorbelastet" in puncto CV ist der Präsident nicht. Die Eltern Josef, Programmierer, und Maria, pensionierte Volksschullehrerin, sind keine Akademiker. Der Lebenslauf weist ihn als sehr vielseitig aus: Musisches Gymnasium, HTL mit Maturaprojekt in Biomedizintechnik, Schülervertreter, Zivildienst, Rettungsdienst, Erste-Hilfe-Trainer, Pfarrgemeinderat, Katholische Jungschar. "Mich haben schon immer viele Sachen interessiert."

Prominente Gäste und gute Verbindungen

Vom 17. bis 19. Jänner versammeln sich die 50 Obmänner der ÖCV-Verbindungen und ebenso viele Chefs der jeweiligen Altherrenschaft im Heffterhof in Salzburg. Als Gäste werden am Wochenende LH Wilfried Haslauer, Erzbischof Franz Lackner und Erzabt Korbinian Birnbacher erwartet.

Gute Beziehungen pflegt der CV im Besonderen zur Politik. Im Bild Präsident Michael Bayrhammer mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.