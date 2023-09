Paul Dürnberger wird Spitzen- und Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen für den Wahlgang in der Stadt Salzburg im Frühjahr 2024.

Mit einem neuen, jungen Gesicht wird die Stadt-FPÖ in die Gemeinderatswahl im Frühjahr 2024 gehen. Der Neue heißt Paul Dürnberger und ist 27 Jahre alt. Die Landespartei gab am Freitag bekannt, dass in der Stadtparteileitungssitzung am Donnerstag Dürnberger einstimmig zum ...