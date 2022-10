FSG Salzburg: Peter Eder übergibt Vorsitz an Michael Huber

In der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) hat es in Salzburg einen Führungswechsel gegeben: Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder übergab den Vorsitz an Michael Huber.

In Salzburg stellt die FSG traditionell als stärkste Fraktion in der Arbeiterkammer-Vollversammlung den Arbeiterkammer-Präsidenten. Im Frühjahr 2018 übernahm Peter Eder von Siegi Pichler das Amt des Salzburger AK-Präsidenten. Bei den AK-Wahlen 2019 trat Peter Eder dann auch als Spitzenkandidat des FSG-Teams an - mit Erfolg.

Eder übernahm im März 2020 nach dem Ausscheiden des bisherigen FSG-Landesvorsitzenden Gerald Forcher auch interimistisch den FSG-Vorsitz. Bei der FSG-Landeskonferenz am Donnerstag übergab er den - ehrenamtlichen - Vorsitz an Michael Huber, den Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten in Salzburg war.

Nach seiner Lehre als Bürokaufmann in einem großen Salzburger Handelsbetrieb wechselte Huber als Jugendsekretär zur Gewerkschaft GPA. Neben seiner gewerkschaftlichen Laufbahn holte er seine Matura im zweiten Bildungsweg nach, absolvierte die Sozialakademie der Arbeiterkammer in Wien und studierte danach berufsbegleitend Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg. Seit 2020 ist er Geschäftsführer der Landesstelle Salzburg von der Gewerkschaft GPA. Huber ist 38 Jahre alt. Der gebürtige Tennengauer lebt in Salzburg mit seiner Partnerin und ist Vater von einer Tochter.

Michael Huber: "Ich danke Peter Eder, dass er die vergangenen zweieinhalb Jahre die FSG zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Arbeiterkammer und im ÖGB geführt hat und einen Prozess eingeleitet hat, wer neuer FSG-Vorsitzender werden soll. Gemeinsam mit einem großartigen Team sind die sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der starke Partner für alle Menschen in der Arbeitswelt. Gerade in diesen herausfordernden und krisengebeutelten Zeiten braucht es mehr denn je eine starke FSG. Es braucht mehr denn je starke Gewerkschaften und eine starke Vertretung für alle Arbeitenden in unserem Bundesland."

Peter Eder streut Michael Huber Rosen für die verantwortungsvolle Aufgabe

"Es freut mich sehr, dass wir mit Michael Huber einen neuen Vorsitzenden finden konnten, der auf viel Berufs- und Lebenserfahrung zurückgreifen kann. Durch seine starke Persönlichkeit, seine politische Erfahrung und seine fachliche Qualifikation ist er für die verantwortungsvolle Aufgabe des FSG- Landesvorsitz bestens gerüstet."