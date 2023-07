Fünf Jahre stand ein Baukran in der Salzburger Altstadt, jetzt ist er endlich weg

Darauf haben viele gewartet. Das Ungetüm vor der Hotelbaustelle an der Schwarzstraße trübt nicht länger den Blick.

Dieses Bild gehört der Vergangenheit an: Der Bau- und Auslegekran an der Schwarzstraße in der Salzburger Altstadt wurde nach 5 Jahren und 6 Monaten abgebaut.

"Es geht los!" Diese Nachricht eines Anrainers in der Theatergasse brachte Buchhändlerin Luisa Thies am späten Dienstagabend auf Trab. Sie erhob sich vom Sofa und eilte samt ihrem Getränk zum Ort des Geschehens, um vor ihrer Buchgalerie Wechselseitig neben der Obushaltestelle in der Theatergasse dem Abbau des Baukrans von Stadtbaumeister Thomas Wagner beizuwohnen. Fünf Jahre und fast sechs Monate lang stand das Ungetüm vor der Hotelbaustelle am Spitz bei der Schwarzstraße. Immer wieder verzögerten sich die Bauarbeiten. Das Grundamt der Stadt stellte in all den Jahren eine Gebrauchsgebühr in Höhe von knapp 60.000 Euro in Rechnung.

"Ich wohne um die Ecke, das wollte ich mir nicht entgehen lassen, schließlich habe ich das Teil seit der Eröffnung meiner Buchgalerie vor zwei Jahren täglich gesehen und habe eine enge Verbindung zu dem Kran aufgebaut", sagt Thies mit einem Augenzwinkern. Mit dem Kranführer habe sie sich mittlerweile angefreundet. Ausgangspunkt des Gesprächs war eine Beschwerde von Thies über den Lärm der Kranhupe. Nun genießen die Geschäftsleute erstmals wieder freie Sicht auf das Hotel Sacher. Und vom Mirabellgarten aus stört kein Kran mehr den Bilderbuchblick auf die Festung. Thies hat einen Vorschlag: "Der Flecken, wo der Kran stand, wäre doch ideal für eine kleine Grüninsel."