Gaisberg: Grundbesitzer reicht es mit Horden an Radfahrern

Radfahrer, die uneingeladen auf der Terrasse Platz nehmen, mit 70 km/h runterbolzen oder ihm sogar drohen: Ein Hausbesitzer am Gaisberg versperrt an Tagen, an denen viel los ist, nun seinen Weg. Weil er sich anders nicht mehr zu helfen weiß, und sich ein sehr kleiner Teil von Radfahrern nicht zu benehmen wisse.

An Wochenenden wird der Gaisberg regelrecht von Radfahrern gestürmt, egal ob Rennradfahrer, Mountainbiker oder E-Biker. Wobei es mehrere Auffahrten auf den Salzburger Hausberg gibt. Zum einen klassisch über die Gaisberg-Landesstraße mit teils viel Autoverkehr. Zum anderen über Elsbethen, Vorderfager und Oberwinkl. Oder aber aus Salzburg-Aigen über die Gänsbrunnstraße. Bei der letzten Variante kommt man im oberen Bereich an mehreren Höfen vorbei. Nach dem allersteilsten Stück biegen viele Radfahrer nach rechts weg. Es handelt sich um einen Privatweg. Seit ...