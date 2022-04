Gaisberg: Stadt Salzburg prüft ein Fahrverbot ab der Zistelalm

Von Oktober bis April soll an Wochenenden und Feiertagen künftig kein Auto mehr bis zur Gaisbergspitze fahren. Der Bürgermeister lässt eine Komplettsperre ab der Zistelalm prüfen.

An prächtigen Frühlings- oder Herbsttagen wird der Gaisberg in der Stadt Salzburg oft von Ausflüglern gestürmt. Um ein Verkehrschaos auf dem Gipfel zu vermeiden wurde die Straße gelegentlich bei der Abzweigung in Guggenthal von der Polizei gesperrt. In den vergangenen beiden Jahren wurde an Wochenenden auch der Takt des Gaisbergbusses auf 45 Minuten verkürzt.

Doch eine dauerhafte Lösung gab es bislang nicht. Eine solche strebt die Stadt jetzt in Abstimmung mit dem Land an, denn ...