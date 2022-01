Gaisberg-Trail: Nächste Weichenstellung für Mountainbike-Abfahrtsstrecke

In der Stadt Salzburg ist jeder fünfte Mensch bereits älter als 65 Jahre. Leben in den eigenen vier Wänden ist oft nur mehr mit Unterstützung möglich. Doch diese steht selbst vor dem Zusammenbruch.

Chronik

Albtraumszenen in einem Einfamilienhaus in Salzburg-Lehen: In den frühen Morgenstunden dringt ein Fremder in das Haus ein. Dort gelangt er in das Kinderzimmer.