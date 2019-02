Gasteiger findet Nachahmer: Ex-Bürgermeister distanziert sich von ÖVP-Bundespartei

"Arno, ich geh mit dir." Mit diesen Worten pflichtet ein ehemaliger ÖVP-Ortschef der Entscheidung Gasteigers bei, aus der Partei auszutreten. Auch er distanziert sich von der "türkisen Linie" in Wien.

Der Austritt des früheren Landeshauptmann-Stellvertreters Arno Gasteiger aus der ÖVP hat hohe Wellen geschlagen. Wie berichtet, hat Gasteiger in einem Schreiben sechs Gründe formuliert, warum er der ÖVP nach 47 Jahren den Rücken kehrt. Seine Kritik hat sich an der Bundespartei entzündet, konkret an der Linie von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die ÖVP sei unter ihm zu einer rechtspopulistischen Bewegung geworden, kritisiert der frühere Politiker und Manager.