Gedenksteine vor dem Landesgericht Salzburg erinnern an Wehrmachtsdeserteure

Unter den nun Gewürdigten ist auch Georg Kössner, einer der Deserteure aus Goldegg. Im Stadtgebiet sind bereits 493 Stolpersteine verlegt.

Zwei Monate vor Kriegsende, am 8. März 1945, wurde der Pongauer Trogbauer Georg "Schorsch" Kössner aus Goldeggweng um 16.43 Uhr auf dem Militärschießplatz in Glanegg von einem 30 Mann starken "Vollzugskommando" hingerichtet. Er war 25 Jahre alt. Am Tag vor der Exekution hatte seine Frau Therese das vierte Kind zur Welt gebracht. Das Kriegsgericht im Salzburger Justizgebäude hatte Kössner zum Tod verurteilt, weil er den Kriegsdienst in der deutschen Wehrmacht verweigert hatte. Die Witwe und Kössners Vater stellten im befreiten ...