Woran scheitert eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene? Nicht nur an Kosten. Salzburgs Verkehrslandesrat kündigt trotzdem finanzielle Anreize mit einem Fördersystem an.

Die Meldung kam zur Unzeit, passt sie doch so gar nicht in die aktuelle Strategie des Landes und des umtriebigen Verkehrslandesrats. Die Salzburg AG hat am Donnerstag ihre Mitarbeiter informiert, dass man sich mit der Lokalbahn schrittweise aus Teilbereichen im ...