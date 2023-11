Goldegg: Stolpersteine für NS-Opfer werden im Schloss verlegt

Zum 80. Jahrestag des "Sturms" auf Goldegg werden Stolpersteine für NS-Opfer verlegt. Der Beschluss in der Gemeindevertretung fiel einstimmig.

In Goldegg werden im kommenden Jahr fünf Stolpersteine verlegt. Die pflastersteingroßen Denkmäler mit Messingdeckplatten erinnern bereits in unzähligen Orten in Deutschland und Österreich an die Opfer des Nationalsozialismus. Auch in der Stadt Salzburg, in Hallein, Bischofshofen oder St. Johann im ...