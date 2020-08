Fürstenbrunn braucht ein neues Ortszentrum. Die Gemeinde steht zum Projekt und will es mit dem Gutsherrn Max Mayr Melnhof schaffen.

In der Grödiger Gemeindepolitik herrscht helle Aufregung. Der Auslöser war die Kritik der kleinen, zweiköpfigen grünen Fraktion an Grünland-Umwidmungen für die Ortsentwicklung in Fürstenbrunn und an der bevorstehenden Radwegsperre durch den Glanegger Gutshof von Großgrundbesitzer Max Mayr Melnhof. Eine große ...