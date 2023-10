Grüne bei Landesversammlung: "Klima- und Bodenschutz in viele Gemeinden tragen"

Bodenschutz ist das zentrale Wahlkampfthema der Grünen für die Gemeinderatswahlen 2024. Bei der Landesversammlung in Hallein zeigte man sich entschlossen.

Mit der Landesversammlung starteten die Grünen am Samstag in den Wahlkampf.

"Bodenschutz auf allen Ebenen umsetzen": Unter diesem Motto fanden am Samstag 70 Mitglieder der Salzburger Grünen zu einer Landesversammlung im Kolpinghaus in Hallein zusammen. Der Hintergrund: Die Vorbereitungen für die Gemeinderatswahlen 2024. Bodenschutz soll das zentrale Thema im Wahlkampf sein. Eine große Rolle sollen dabei die Gemeinden spielen. "Wir müssen den Schutz unserer Grünflächen nicht nur auf Bundes- und Landesbene umsetzen, sondern er muss direkt vor Ort in den Gemeinden passieren. Wir werden in den Gemeinden, in den Raumordnungs- und Bauausschüssen eine kritische Stimme sein", sagte Astrid Rössler, Nationalrsatsabgeordnete der Grünen.

Landessprecherin Martina Berthold zog bei der Landesversammlung außerdem Bilanz über die bisherige Arbeit der neuen Salzburger Landesregierung und übte Kritik: "Diese Regierung hat den Rückwärtsgang eingelegt. Sie lässt die Menschen im Stich, ob beim Salzburgring, bei der Aufhebung des Luft-Hunderters, bei den geplanten Einschnitten beim Naturschutz."