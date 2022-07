Grüne wählten Heinrich Schellhorn mit 91 Prozent zum Spitzenkandidaten

Parteichef stand bei der Landesversammlung am Samstag als einziger Kandidat zur Wahl. Die weiteren Listenplätze stehen im Herbst zur Wahl.

Knapp zehn Monate vor der Landtagswahl am 23. April haben die Grünen am Samstag in Salzburg ihren Landessprecher Heinrich Schellhorn zum Spitzenkandidaten gekürt. Einen Gegenkandidaten bzw. eine Gegenkandidatin musste der Landeshauptmann-Stellvertreter nicht fürchten, er stand allein zur Wahl. Dass das keine Garantie für volle Zustimmung ist, musste Schellhorn Mitte Jänner zur Kenntnis nehmen - bei seiner Wiederwahl zum Landessprecher musste sich der Parteichef mit knapp 84 Prozent zufrieden geben.

Prominente Unterstützer aus Wien

Am Samstag lief ...