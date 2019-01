"Gut" im Zeugnis: Vater erzwang Einser

Die Eltern eines Schülers brachten gegen den Lehrer eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Der Druck auf Lehrer steige, klagen Personalvertreter.

"Aufschrei eines Lehrers". So betitelte Englischlehrer Sepp Schnöll aus Kuchl einen Leserbrief zum Thema Notenwahrheit, der am 12. Jänner in den "Salzburger Nachrichten" erschienen ist. Schnöll unterrichtet seit 40 Jahren, derzeit ist er an einer Neuen Mittelschule im Tennengau tätig. Der Aufschrei wurde gehört. In der Redaktion langen zahlreiche Reaktionen ein. Das Thema sorgt in der Leserschaft für heftige Diskussionen.