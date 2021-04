Gutachten hilft den Gegnern der Mönchsberggarage

Der 25-Jährige Flachgauer bot den Beamten jeweils 100 Euro an. Diese ließen sich nicht darauf ein. Gegen den Lenker ohne Führerschein wird eine Anzeige wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch erstattet.

Chronik

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Brandeinsatz in der Stadt Salzburg. Ein Pkw fing in einer Garage Feuer, verletzt wurde dabei niemand.