Hallein: Innenhofgarten in der Altstadt soll verbaut werden

Ein Bauträger will einen Garten in der Halleiner Altstadt verbauen. Das ruft nun die KPÖ plus auf den Plan. In der Stadt hat das Projekt nicht viele Freunde.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Innenhofgarten gehört zu den Häusern Molnarplatz 14 (Mitte, mit Grabendach) und Goldgasse 4 (rotes Dach). Diese stehen laut Grundbuch und Kaufvertrag, wie auch der Pavillon im Garten (blau), unter Denkmalschutz. BILD: SN/PRIVAT Der Innenhof, fotografiert von der gegenüberliegenden Seite. BILD: SN/4PLUS MANAGEMENT GMBH Selbe Blickrichtung: So soll der Garten verbaut werden. Das Gebäude ganz links ist ein Ersatzbau. In den drei Häusern sollen insgesamt zehn Wohnungen entstehen. BILD: SN/ROBERT RATZER Der Garten ist aktuell nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Treppe, die sich zwischen den Häusern mit der Adresse Oberhofgasse 10 und 12 befindet, gehört der Stadtgemeinde. Sie sei laut Ditfried Kurz integraler Bestandteil des Verbauungsprojekts. BILD: SN/4PLUS MANAGEMENT GMBH Das Projekt im Modell (Maßstab 1:100) in der Vogelperspektive. Oben im Bild, mit Grabendach: Das Haus mit der Adresse Molnarplatz 14.