Halleins Stadtchef: "Auf so einem Niveau kann man nicht mehr zusammenarbeiten"

Der Bürgermeister von Hallein hält die publik gewordenen Chat-Nachrichten nur für die Spitze des Eisbergs. Die ÖVP müsse sich einem "Reinigungsprozess" unterziehen, meint der rote Stadtchef. Dass die SPÖ in dem Clinch um den Stadtamtsdirektor vielleicht selbst zu weit gegangen sein könnte, weist er entschieden zurück.

Zwischen SPÖ und ÖVP fliegen die Fetzen in Hallein. Nach einer Hausdurchsuchung im Rathaus wird der Personalchef, ein Vertrauter von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ), als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses geführt. Der ÖVP-nahe Stadtamtsdirektor ist suspendiert und wird das nach jüngstem Urteil bleiben. Zeitgleich wurden Chatnachrichten publik, in denen der Spitzenbeamte ÖVP-Politikern gegenüber "(Vernichtungs-)Schläge" erwähnt hat. Genug Stoff für ein Gespräch mit dem Stadtchef.

Schreiben Sie noch vertrauliche Nachrichten am Handy oder sind Sie vorsichtiger ...