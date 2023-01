Hallenbad für den Flachgau: Gemeinden müssen Weichen stellen

Der Flachgau hat zwar die meisten Einwohnerinnen und Einwohner, aber kein Hallenbad. Die Planungen laufen seit Jahren, nun soll der nächste entscheidende Schritt folgen.

Noch vor Ostern sollen in den Gemeinden, die sich am geplanten Hallenbad in Seekirchen-Aug beteiligen, Nägel mit Köpfen gemacht werden. Sie müssen einen Gesellschaftsvertrag unterzeichnen, damit eine GmbH gegründet werden kann. Der Vertrag wurde an die zwölf beteiligten Gemeinden verschickt. Das sind die Seenland-Gemeinden Berndorf, Henndorf, Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Obertrum, Seeham, Seekirchen, Schleedorf und Straßwalchen sowie Eugendorf und Hallwang.

Die Hallenbad-GmbH soll als nächsten Schritt ein Bauunternehmen mit einer konkreten Projektplanung beauftragen sowie einen Betreiber für das Hallenbad ...