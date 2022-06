Haltestelle in Schüttdorf ist festgelegt

Gemeindevertretung einigte sich auf die Variante Nord.

Nun steht der Errichtung der Haltestelle Schüttdorf an der Westbahn tatsächlich nichts mehr im Wege. Die Gemeindevertretung legte sich am Montagabend auf den Standort Tischlerhäusl-Nord fest. Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) spricht von einem verkehrspolitischen Meilenstein. Der Standort liegt im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs der Pinzgauer Lokalbahn. In unmittelbarer Nähe finden sich sowohl der Halt der Lokalbahn als auch jener der Busse. Die Bundesschulen in Schüttdorf und der Sportplatz sind zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. Dazu wird eine Unterführung für ...