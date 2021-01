Haslauer tauscht Landesrätin aus: Daniela Gutschi folgt auf Maria Hutter

Das Personalkarussell dreht sich: Maria Hutter tritt zurück. An ihrer Stelle folgt ÖVP-Klubchefin Daniela Gutschi. Wolfgang Mayer übernimmt die Klubführung im Landtag.

Es hatte sich abgezeichnet in den vergangenen Wochen. Maria Hutter, seit Juni 2018 ÖVP-Landesrätin für Bildung und Naturschutz, wird nicht mehr länger im Amt sein. Landeshauptmann Wilfried Haslauer vollzieht mitten in der Regierungsperiode einen Tausch. Schon länger gab es Gerüchte um Hutters Verbleib in der Landesregierung. Ihr Büro schien zuletzt immer öfter verwaist zu sein. Von der 38-jährigen Bildungslandesrätin, die mit ihrem Mann im Pinzgau einen Biobetrieb führt, kamen kaum Akzente, auch nicht während der Schulschließungen in der Coronakrise. Die ...