Hof muss seine Gefahrenstellen entschärfen

Das Verkehrskonzept für die Gemeinde ist ein heißes Thema. Unfälle haben nun die Diskussion wieder angeheizt. Eine Petition wurde gestartet.

Eine Petition für sichere Schulwege in Hof haben Bürgerinnen und Bürger am Dienstag im Internet gestartet. Letztlich ausschlaggebend war ein Unfall am Montagnachmittag (die SN berichteten). Ein sechsjähriger Schüler war mit einem Freund auf dem Heimweg und wurde vor einem großen Lebensmittelmarkt vom Fahrzeug eines 22-jährigen Paketzustellers angefahren. Der Lenker dürfte das Kind übersehen und einige Meter mitgeschleift haben.

Ein schwer verletztes Kind am Schulweg sei zu viel. "Wir wollen sichere Schulwege", heißt es in der Online-Petition. "Um ...