Hohe-Covid-Zahlen: Quarantäne wird in Straßwalchen streng kontrolliert

Die Coronazahlen in Salzburg würden sich gut entwickeln, heißt es. Sorgen macht den Verantwortlichen im Land allerdings die Gemeinde Straßwalchen.

Mit einem Wert von 191 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bleibt Salzburg in dieser so genannten Inzidenz wieder deutlich unter dem Bundesschnitt (laut AGES). Die derzeit guten Zahlen stimmten auch viele Experten beim Coronagipfel mit den Landeshauptleuten am Freitag optimistisch.





Drei günstige Faktoren bei Neuinfektionen

In Salzburg würden sich derzeit drei Faktoren günstig auf die Neuinfektionen auswirkten, heißt es: Die umfangreiche Testinfrastrukur, die fortschreitende Impfung und ...