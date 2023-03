Grenzkontrolle auf dem Walserberg bleibt - "Schengen funktioniert nicht"

Die immer wieder scharf kritisierten Grenzkontrollen auf Übergängen nach Deutschland bleiben bestehen. Daran änderte auch ein Treffen zwischen dem bayerischen und dem österreichischen Innenminister nichts. Im Gegenteil.

Die Minister Joachim Herrmann (CSU) und Gerhard Karner (ÖVP) waren am Freitag im Fortbildungszentrum der Bayerischen Polizei in Ainring an der Grenze zu Salzburg zu einem Arbeitstreffen zusammengekommen. Ein zentraler Punkt der Besprechung betraf den Bereich "Schlepperwesen/illegale Migration".

Dies ist auch der Hauptgrund für die seit Jahren bestehenden Grenzkontrollen durch die deutsche Bundespolizei auf diversen Übergängen in die Bundesrepublik. Eine dieser Übertrittsstellen ist der Autobahngrenzübergang Walserberg. Die Kontrolltätigkeit dort löst vor allem in den Ferienzeiten großen Rückstau oft bis nach Salzburg-Süd aus.

Stauflüchtlinge und Bluthochdruck

Die Folge: Stauflüchtlinge weichen - trotz Sperren - über Bundesstraßen aus und verstopfen dann diverse Durchzugstraßen in Anrainergemeinden der Tauernautobahn. Und das bringt Bürger*innen und Ortschefs in Rage.

Ändern wird sich daran bis auf weiteres nichts. CSU-Politiker Herrmann verwies darauf, dass rund zwei Drittel all jener aufgegriffener Menschen, die es illegal nach Deutschland geschafft haben, in keinem EU-Land zuvor zumindest registriert worden seien. Dieser Vorgang sollte, wenn alles funktionierte, bereits an den EU-Außengrenzen erfolgen.