Jeder fünfte Arbeitslose in Salzburg ist mehr als ein Jahr ohne Job

Die Arbeitslosigkeit sinkt, aber der Anteil der Langzeitarbeitslosen wird immer höher. Experten fordern Beschäftigungsprojekte. Drei Betroffene berichten über ihren Weg aus der Arbeitslosigkeit.

Michael Winkler hat es geschafft. Nach dreieinhalb Jahren Arbeitslosigkeit hat der 61-jährige EDV-Techniker einen Job gefunden. Als er seine frühere Arbeit bei einer Leasingfirma verlor, dachte er, dass er schnell wieder Arbeit finden würde. Dem war nicht so. "Nach drei Jahren und 200 Bewerbungen hatte ich aufgegeben." Über das AMS wurde er schließlich in ein Beschäftigungsprojekt zum Verein Neustart vermittelt. "Die haben dann jemanden für die EDV gesucht." Jetzt ist er dort fix angestellt.

Michael Winklers lange Arbeitssuche ist kein Einzelfall. In Salzburg sei laut Daten des AMS jeder fünfte Beschäftigungslose seit mehr als einem Jahr ohne Job, sagt Peter Ruhmannseder vom Verein Arbeit Plus. "Österreichweit sind es 40 Prozent." In dem Verein sind 200 sozialökonomische Betriebe zusammengeschlossen, die arbeitslosen Personen den Eintritt ins Berufsleben ermöglichen. Ein Betrieb ist die Halleiner Arbeitsinitiative.

Dort hat die 24-jährige Kerstin Mundl eineinhalb Jahre als Verkäuferin gearbeitet. Davor hatte sie eine Lehre als Küchenhilfe gemacht, war mit der Arbeit aber nicht zurechtgekommen. In dem Geschäft der Arbeitsinitiative holte sie sich das Selbstvertrauen, das sie für ihre künftige Tätigkeit braucht: Im Sommer wird sie mit ihrer Ausbildung zur Heimhilfe fertig sein, dann will sie im Altersheim arbeiten. "Ich könnte auch als Verkäuferin arbeiten, aber bei der Arbeit mit älteren Personen fühle ich mich wohler."

Doaa Suliman kam 2016 von Syrien nach Salzburg. Über das AMS kam auch sie zur Halleiner Arbeitsinitiative. Ihre Zeit in dem Geschäft nutzte sie auch, um ihr Deutsch zu verbessern. "Ich habe die Prüfungen für das B1- und das B2-Niveau gemacht. Dank der Unterstützung der Kolleginnen habe ich das geschafft." Nun möchte sie eine Lehre als E-Commerce-Kauffrau starten.

15 Punkte für eine Reform des Arbeitsmarktes haben soziale Vereine Arbeitsminister Martin Kocher übergeben. Darunter ist auch der Ausbau von Beschäftigungsprojekten wie jenem in Hallein. Eine Studie in Marienthal habe gezeigt, dass solche Projekte gleich viel kosten wie das Arbeitslosengeld, sagt Carmen Bayer von der Armutskonferenz. "Und für die Menschen ist es viel besser."

Michaela Gadermayer von der Halleiner Initiative wünscht sich für die Zukunft flexiblere Modelle für ihre Klienten. Und eine bessere Entlohnung vor allem für Personen, die vorher mehr verdient haben. "Unsere Mitarbeiter bekommen 1280 Euro netto. Gerade für ältere Personen ist das oft viel zu wenig."