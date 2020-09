Junge Städte innergebirg sind mit ihrer Entwicklung zufrieden

Bischofshofen, St. Johann und Saalfelden wurden vor 20 Jahren zu Städten erhoben.

In Bischofshofen habe die Stadterhebung zusätzliche Energie in eine bereits eingeleitete Aufschwungphase gebracht, sagt Bgm. Hansjörg Obinger (SPÖ). Grundlage für weitere Entwicklungen sei der Ende der 1990er vom damaligen Bgm. Herbert Haselsteiner (SPÖ) forcierte Bau der Ortsumfahrung am Bahnhof gewesen. Im Kielwasser dieser Maßnahme habe man etliche Initiativen wie die Fußgängerzone und viele Bauprojekte umsetzen können, so Obinger.

Die positive Entwicklung von Bischofshofen hält an: Derzeit entstehen anstatt der ehemaligen ÖBB-Mitarbeiterwohnungen im Zentrum über hundert neue Wohnungen, Geschäfte ...