Gemeinden machen Druck für längere Lokalbahn im Norden

Die tägliche Pkw- und Lkw-Verkehrslawine im nördlichen Flachgau und im Innviertel zwingt die Politik zum Handeln. Die Trassensuche für "mehr Schiene" gestaltet sich aber mühsam.

Wie im Süden, so im Norden: Die Suche nach Trassen für Verlängerungen der Lokalbahn ist ein heißes politisches Eisen.

Die Bemühungen um einen neuen Abschnitt von Lamprechtshausen nach Eggelsberg-Gundertshausen in Oberösterreich sind noch nicht so weit gediehen wie der S-Link. Aber obwohl sich die Gemeindepolitik bei etlichen Bürgern in Sachen Trassenfindung unbeliebt machen dürfte, macht sie - über Parteigrenzen hinweg - Druck. Auf Landes- und Bundesebene geht ihr offenbar nicht genug weiter.

Die Gemeinde Eggelsberg hat ...