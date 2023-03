Karl Zallinger als ÖAAB-Landesobmann in Salzburg wiedergewählt - mit 100 Prozent

Eine der Aufgaben des neuen, alten ÖAAB-Chefs: Es gilt neue Mitglieder zu werben, um den Mitgliederschwund der vergangenen Jahre auszugleichen. Erster Preis für erfolgreiche Mitgliederwerbung ist ein Treffen mit Ministerin Edtstadler in Wien. Eine spezielle Tankkarte verspricht Mitgliedern wiederum günstigen Treibstoff.

Beim 24. Ordentlichen Landestag des ÖAAB Salzburg wurde am Donnerstagabend der ÖAAB-Landesvorstand neu gewählt. LAbg. Karl Zallinger wurde mit 100 Prozent einstimmig gewählt. Er wird weitere fünf Jahre dem ÖAAB Salzburg vorstehen. Zallinger hatte den Vorsitz im Juni 2018 von Landesrätin Daniela Gutschi übernommen. Im Landtag ist Zallinger für die Bereiche Arbeit, Migration und Konsumentenschutz zuständig. Der 61-Jährige ist Geschäftsführer des Kolpinghauses Salzburg. Unter den knapp 200 Gästen beim Landestag in der Bachschmiede in Wals-Siezenheim: ÖAAB-Bundesobmann und ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

"Wir sind das soziale Gesicht der Volkspartei"

"Wir haben den ÖAAB Salzburg in den vergangenen fünf Jahren wieder zu seiner alten Stärke zurückgeführt", meinte Zallinger. Er will sich "weiter bestmöglich für die Interessen der über 250.000 Salzburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen". Nachsatz: "Wir sind das soziale Gesicht der Volkspartei."



Neue Kampagne im Kampf gegen Mitgliederschwund

Die drei vergangenen Jahre waren für die ÖAAB Salzburg nicht leicht: Die Affäre rund um Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Kritik an der Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung haben ihre Spuren hinterlassen. Insider sprechen von einem spürbaren Schwund bei den Mitgliedern. Dieser soll rund 20 Prozent betragen. Der ÖAAB will jetzt mit einer Mitgliederwerbeaktion gegensteuern. Die ersten Preise sind bereits definiert: Ein Treffen mit Ministerin Karoline Edtstadler in Wien - möglicherweise inklusive einer Führung durch das renovierte Parlament. Der zweite Preis ist eine Bootsfahrt mit ÖAAB-Landeschef Karl Zallinger auf dem Wolfgangsee - ebenfalls mit Begleitprogramm.

Spezielle Tankkarte soll vier Cent je Liter ersparen

Parallel gibt es "Zuckerl" für Mitglieder. Ein Beispiel dafür ist eine Tankkarte, die eine durchschnittliche Ersparnis von 4 Cent je Liter bringen soll. Die Botschaft: "Schluss mit den Privilegien für die Großen! Tanken Sie mit der IQ-Card zu den Top-Konditionen einer Firma und erhalten Sie einen fixen Preis - die ganze Woche lang in ganz Österreich!"



Goldenes Ehrenzeichen für LH-Stv. Christian Stöckl

Beim Landestag kam es auch zu einer Ehrung. LH-Stv. Christian Stöckl wurde das Goldene Ehrenzeichen des ÖAAB verliehen. Stöckl war von 2005 bis 2014 Landesobmann. Als Stellvertreter wurden Ministerin Karoline Edtstadler, LAbg. Bgm. Hannes Schernthaner aus Fusch, Landesrätin Daniela Gutschi, Hermann Neureiter (ÖAAB-Bezirksobmann im Pongau) und LAbg. Bgm. Simon Wallner aus Obertrum gewählt. Finanzreferent bleibt Helmut Mödlhammer, ehemals Präsident des Gemeindebundes und Bürgermeister von Hallwang.