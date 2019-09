Die Salzburg AG wird das Projekt nach fünf Jahren Vorbereitung nicht umsetzen. Stattdessen kommt nun die Minimal-Variante: Die Instandhaltung der bestehenden Remise um 6,5 Millionen Euro.

Seit 2014 gab es Pläne, die Obus-Remise in der Stadt Salzburg von der Alpenstraße nach Liefering in die Münchner Bundesstraße zu verlegen. Seit Dienstag ist klar: Das wird nichts. Die aktuellen Entwicklungen in der Baubranche und die Veränderungen im Mobilitätssektor ...