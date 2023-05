Kein Ruhmesblatt für die Stadtpolitik

Der Druck, Ergebnisse beim Thema Wohnen zu liefern, wird noch größer.

Es ist noch gar nicht lange her, da sorgten Baulandpreise jenseits der 2000 Euro je Quadratmeter in Salzburg abwechselnd für Staunen und Kopfschütteln. Mittlerweile ist die einst magische 2000er-Grenze Makulatur, viel mehr noch, sie ist das neue "Normal" in der Landeshauptstadt.

Erst in der vergangenen Woche debattierte der Gemeinderat stundenlang über das Thema leistbares Wohnen, freilich ohne auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und man darf annehmen, dass das größte Wohnbauprojekt der kommenden Jahre - die Verbauung der ...