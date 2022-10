Kein Warmwasser für das Händewaschen in Schulen und Kindergärten der Stadt Salzburg

Elf Prozent soll die Stadt Salzburg laut dem Bundesministerium an Energie einsparen. Kinder sollen jetzt mit kaltem Wasser die Hände waschen.

Es war ein großer Aufreger beim Elternabend der Volksschule Josefiau am vergangenen Donnerstag. Christine Danner, Mutter eines Taferlklasslers, bekam wie alle anderen Eltern die Information, dass es für die Kinder in den Volksschulen in der Stadt Salzburg aus Energiespargründen künftig kein Warmwasser mehr geben werde. "Als ich das gehört habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen", sagt Christine Danner.

Sie und andere Eltern hätten sich nicht vorstellen können, wie man klebrige oder mit Farben verschmutzte Finger mit kaltem ...