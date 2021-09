Kinderbetreuungseinrichtungen fehlt Personal: "Nur Babysitten"

Den Kindergärten und Krabbelgruppen geht das Fachpersonal aus. Dabei bräuchte es die Besten für die Kleinsten, sagt Ilona Schwaiger. Die Vizeobfrau der Berufsgruppe spricht Klartext.

Auch in Salzburgs Kinderbetreuungseinrichtungen herrscht akuter Personalmangel. Die SN sprachen mit Ilona Schwaiger, der Vize-Obfrau der Berufsgruppe der Pädagoginnen in Kinderbildungseinrichtungen in Salzburg (BPKS). Sie führt eine Gruppe im städtischen Kindergarten in Aigen. Zuletzt hat sie berufsbegleitend das dreijährige Studium Elementarpädagogik an der PH Salzburg absolviert. Viele Anrufe bei der Berufsgruppe drehen sich derzeit auch um die Coronaimpfung und die Testpflicht. Sollten die Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig werden, hätten viele Pädagoginnen angekündigt, aufzuhören, sagt Schwaiger.



