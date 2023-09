Kindergarten in Bad Hofgastein wird abgerissen und neu gebaut

Die begrenzten Kinderbetreuungsplätze sind seit Jahren ein Dauerbrenner in Bad Hofgastein. Laut Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) plant man nun den Abriss und Neubau des Hauptkindergartens Lafen, um Platz für mehr Gruppen zu schaffen.

Bereits vor der letzten Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2019 war die Kinderbetreuung in Bad Hofgastein großes Thema. Nun kommt, kurz vor den nächsten Wahlen im Frühling, Bewegung in die Sache. Wie Bürgermeister Markus Viehauser (ÖVP) berichtet, werde man nun einen Neubau am Areal des Kindergartens Lafen in Angriff nehmen. "Hier stehen wir vor einer Grundsatzentscheidung, die in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung getroffen wird", schildert der Ortschef.

Künftig 16 Gruppen im Ort

Der ursprüngliche Plan sei gewesen, einen Neubau an anderer Stelle mit mehr Platz umzusetzen. "Wir haben jahrelang nach einer geeigneten Fläche gesucht, die etwa auch gut an den Verkehr angebunden ist und nicht im Risikobereich für Überschwemmungen liegt", erklärt Viehhauser. Diese Suche blieb allerdings erfolglos. Der alte Kindergarten Lafen soll nun abgerissen werden und Platz für einen zweistöckigen Neubau schaffen. "So können wir hier von sieben auf zehn Gruppen aufstocken. Gemeinsam mit den Kindergärten Nord und Alte Feuerwehr kommen wir dann auf 16 Gruppen im Ort", rechnet der Bürgermeister vor. Die steigende Nachfrage nach Kleinkind- und Tagesbetreuung mache den Ausbau unausweichlich. Aktuell gibt es in Bad Hofgastein zwei alterserweiterte Gruppen und drei nur für Kleinkinder.

Kinder weichen in Container aus

Viehhauser rechnet mit einem Start der Bauarbeiten im Laufe der nächsten zwei Jahre. Die Gesamtinvestition für den neuen Kindergarten schätzt er auf rund acht Millionen Euro. Fördermittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds des Landes reduzieren in solchen Fällen für gewöhnlich die Belastung für die Gemeindekasse. Für die Dauer der Bauarbeiten am Kindergarten Lafen wird die Betreuung in ein Containerdorf in der Nähe der Mittelschule ausweichen.