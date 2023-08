Klimaprotest in Salzburg: Schiller-Statue mit verbundenen Augen

Die Scientists for Future wollten damit zeigen, dass Politik und Zivilgesellschaft vor dem Klimawandel die Augen verschließen.

Rekordhitze, Unwetter, Waldbrände: Die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels sind bereits deutlich zu spüren. Trotzdem würde noch viel zu wenig getan, um die Erderwärmung einzudämmen: Darauf wollten die Scientists for Future mit einer Aktion im Salzburger Furtwänglerpark am Freitag hinweisen. Dazu verbanden die rund 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erst der dortigen Schiller-Statue die Augen, anschließend auch sich selbst. "Viele verschließen die Augen vor der Dringlichkeit, im Klimawandel jetzt aktiv zu werden", sagt der Gesundheitspsychologe Jens Blechert. "Die Zivilgesellschaft verschließt zwar nicht demgegenüber die Augen, dass der Klimawandel passiert, aber sehr wohl demgegenüber, dass wir selber persönliche Verantwortung tragen." Sorgen machten sich die Scientists for Future auch wegen der Salzburger Landespolitik, so Blechert. "Wir fragen uns, ob sie diese Verantwortung für sich wahrnehmen und konkrete Umsetzungen in dieser Legislaturperiode beschließen."

Bei internationalen Aktion wurden in vielen Ländern Statuen verhüllt

Die Aktion war Teil eines internationalen Protests unter dem Motto "Tell the Truth", bei dem Forschende in vielen Ländern Statuen von berühmten Personen die Augen verschließen. In Salzburg fanden die Aktivistinnen und Aktivisten auch ein passendes Schiller-Zitat zu der Aktion: "Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünkt, mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir liegt."