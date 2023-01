Klimaticket Salzburg: 47.000 Netzkarten im Bundesland verkauft

Besser als erwartet ist im vergangenen Jahr der Verkauf der Klimatickets im Bundesland Salzburg gelaufen. Mehr als 47.000 Menschen haben eine Netzkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel erworben.

Seit dem Vorjahr können Salzburgerinnen und Salzbrger mit einer einzigen Fahrkarte im Bundesland Salzburg um nur einen Euro pro Tag unterwegs sein. Erwartet wurde beim Start rund 20.000 Ticketverkäufe.

Insgesamt haben im ersten Jahr 47.673 Menschen das Klimaticket Salzburg gekauft und genutzt. Mehr als 15 Prozent der Bevölkerung verwenden bereits eine Netzkarte für den öffentlichen Verkehr.

Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) sagt: "Die Klimaticket-Bilanz des ersten Jahres kann sich wirklich sehen lassen. Mittlerweile werden mehr als 47.000 Klimatickets in Salzburg genutzt, sie sind ein echter Bestseller und ein Vorzeigeprojekt des öffentlichen Verkehrs."

Von den 47.673 Klimatickets gingen 9.217 an Senioren (Edelweiß-Ticket). Zusammen mit den Klimatickets Österreich mit Wohnadresse im Land Salzburg und der Schüler-Netzkarte Super s'Cool-Card sind 86.905 Netzkarten im Bundesland Salzburg in Verwendung.

Salzburg-Verkehr-Geschäftsführer Johannes Gfrerer erklärt: ."Die Klimatickets funktionieren so gut, weil sie einfach und unkompliziert sind. Die Kundinnen und Kunden können alle Öffis im Bundesland nutzen und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Wir konnten die Nutzung um rund 49 Prozent steigern und viele neue Fahrgäste für den öffentlichen Verkehr gewinnen."

Keine Preiserhöhung im Jahr 2023

Die große Tarifreform im öffentlichen Verkehr nahm bereits 2021 mit den myRegio Tickets Konturen an, im Jahr 2022 wurden die Klimatickets Salzburg um 365 bzw. 274 Euro eingeführt. Die Preise für Jahreskarten haben sich seit der Tarifreform massiv reduziert. Vor der Tarifreform 2021 kostete die Jahreskarte 1.539 Euro, heute kostet eine Jahreskarte für das Bundesland Salzburg 365 Euro.

Für 2023 wurden die Tarife eingefroren: Das Klimaticket Salzburg für ein Jahr unbegrenzte Mobilität kostet wie bisher nur 365 Euro, also ein Euro pro Tag. Das Klimaticket Salzburg Edelweiß für Senioren, das Klimaticket Salzburg U26, das Klimaticket Salzburg Student und das Klimaticket Salzburg Spezial für Menschen mit Behinderung kosten weiterhin 274 Euro pro Jahr.

Zusatzleistungen bei den Klimatickets Salzburg vereinheitlicht

Mit 1. Jänner 2023 wurden die Zusatzleistungen für alle Klimatickets Salzburg vereinheitlicht. Die kostenlose Mitnahme von Kindern, Hund und Fahrrad ist einheitlich geregelt, auch für die Klimatickets Salzburg Plus, Edelweiß, Spezial, U26 und Student. Auch die Zusatzleistungen des Klimatickets Österreich im Bundesland Salzburg wurden erweitert und harmonisiert.

Beim Klimaticket Salzburg Edelweiß für Senioren wurde die kostenfreie Mitnahme von Kindern unter 15 Jahren mitaufgenommen. Die kostenlose Fahrradmitnahme ist nun auch in der Pinzgauer Lokalbahn und in der Salzburger Lokalbahn möglich. Alle Besitzer eines Klimatickets Salzburg oder Klimatickets Österreich dürfen einen Hund gratis in Bus und Bahn auf den SVV-Linien mitnehmen. Zu beachten ist die Beißkorb- und Leinenpflicht.

Klimaticket Salzburg aufs Handy laden

Die Klimatickets Salzburg können in der Salzburg Verkehr-App jederzeit aktiviert werden. Damit hat man bei der Fahrt mit den Öffis immer alles im Griff. Das digitale Klimaticket ist ein vollwertiger Ersatz für die Karte. Zu beachten ist, dass übertragbare Tickets - wie das Klimaticket Salzburg Plus - aufgrund der Weitergabemöglichkeit nicht digital verwendet werden können.