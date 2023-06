Koch und Schnapsbrenner Sebastian Schwaighofer ist neuer FPÖ-Landesparteisekretär

Bei den Salzburger Freiheitlichen hat es einen Wechsel auf Führungsebene gegeben. Der 23-jährige Sebastian Schwaighofer folgt als Landesparteisekretär dem langjährigen Funktionär Andreas Schöppl nach.

Nach dem Wahlerfolg der Salzburger Freiheitlichen und den Eintritt in die Salzburger Landesregierung wird sich die Landespartei künftig breiter und auch jünger aufstellen. Dabei soll nun Sebastian Schwaighofer, Obmann des RFJ Salzburg, als neuer Landesparteisekretär auftreten.

Das berichtete die Landespartei am Donnerstag in einer Aussendung.

Parteichefin Marlene Svazek sagte: "Mit seinen erst 23 Jahren ist Sebastian Schwaighofer gelernter Koch und selbständiger Schnapsbrenner. Seit einiger Zeit ist er Organisationsreferent der FPÖ Salzburg und hat sich in diesen jungen Jahren bereits mehrfach bewiesen. Neben fachlichen Fähigkeiten bringt er eine stabile Werthaltung, ein ausgeprägtes politisches Gespür vor allem auch menschliche Qualitäten mit, die die Salzburger FPÖ künftig jedenfalls verstärken werden."

Wesentlicher als bisher soll nun der Kontakt zu den Ortsgruppen, Mitgliedern und Funktionären mit dem Fokus auf die bestmögliche Vorbereitung für die Gemeindevertretungswahlen im Frühjahr 2024 verstärkt werden.

Schwaighofer wurde auf Vorschlag von Marlene Svazek bei der vergangenen Landesparteileitung in Bischofshofen am Donnerstag (25.Mai) einstimmig zum Nachfolger von Landesparteisekretär LAbg. Andreas Schöppl gewählt. "Größter Dank gilt Andreas Schöppl, der künftig den Landtagsklub der Salzburger FPÖ als Klubobmann anführen und ein Bollwerk für die freiheitlichen Verantwortungsträger in der Landesregierung sein wird", sagte Svazek.