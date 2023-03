KPÖ fordert Ausrufung des Wohnungsnotstandes in Salzburg

Was Innsbruck im Sommer 2022 beschlossen hat, das wird nun auch in der Stadt Salzburg gefordert. Die KPÖ plus bringt einen entsprechenden Antrag am Mittwoch im Gemeinderat ein und erwartet sich für die Stadt ein Vorkaufsrecht bei Bauland auf Basis eines Gesetzes aus 1974. Aber selbst in Innsbruck hakt es noch.

BILD: SN/ROBERT RATZER Die Stadt Salzburg ist ein teures Pflaster für Wohnungssuchende.