Kritik an "Elternverbot" in Tennengauer Kindergärten

Eltern dürfen die Kindergärten im Tennengau in den nächsten zwei Wochen nicht betreten. Nach Bedenken wurden Kleinkinder ausgenommen. Der Halleiner Bürgermeister ruft dazu auf, die Kinder nach Möglichkeit daheim zu lassen.

Für das Personal in den Kindergärten im Tennengau bedeuten die am Sonntag von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angekündigten Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Infektionszahlen im Bezirk personell eine zusätzliche Belastung. Vorerst bis 26. Oktober dürfen Eltern oder andere betriebsfremde Personen die Kindergärten nicht mehr betreten. Eltern müssen ihre Kinder am Eingang an das Personal übergeben. Die Verordnung tritt heute in Kraft. Nachdem von mehreren Seiten Kritik laut geworden war, wurden Eltern von Kindern unter drei Jahren ausgenommen. Zudem dürfen Eltern ...