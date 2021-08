Lärmmessung am Salzburgring: Anrainer hoffen auf mehr Ruhe an der Rennstrecke

Seit Jahren klagen Anwohner über den Lärm dröhnender Motoren auf dem Salzburgring. Erste Messdaten sollen nun Grundlage für den Dialog zwischen Betreibern und Anrainerbeirat sein.

Seit Ende Mai 2021 wird am Salzburgring der Schallpegel vom Referat Immissionsschutz gemessen. Auslöser dafür waren Beschwerden von Anrainern über zu viel Lärm von der Rennstrecke. Norbert Schlager, Sprecher des Anrainerbeirats: "Wir haben uns diese Messstation erkämpft." Die nun gewonnenen Daten würden sich mit dem von Anrainern in Auftrag gegeben Lärmmessungen decken. "Endlich glaubt man uns." Lärmmessungen der Anrainer direkt auf der Rennstrecke haben Werte bis zu 130 Dezibel ergeben. Die Schallpegel-Messstelle des Landes wurde in 62 Meter von der ...