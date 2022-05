Land führt Klimaticket für Menschen mit Behinderung ein

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, gültig ist die neue Karte ab Juli.

274 Euro - so viel kostet die Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr in Salzburg für Unter-26-Jährige, Seniorinnen und Senioren und nun auch für Menschen mit einer Behinderung. Am Mittwoch startet der Vorverkauf, gültig sind die Tickets ab 1. Juli, informierte das Land am Dienstag. "Nur günstige Jahreskarten allein reichen allerdings nicht, wir nehmen auch die weiteren Anliegen sehr ernst. So wurden beispielsweise im Regionalverkehr im Pinzgau bereits erste Niederflurbusse eingesetzt, die einen wesentlich besseren Einstieg ermöglichen. Bei neuen Ausschreibungen von Buslinien wird ohnehin auf möglichst behindertengerechte Einstiege geachtet", hieß es von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Anspruchsberechtigt für das neue "Klimaticket Salzburg Spezial" sind demnach alle Menschen, deren österreichischer Behindertenpass ein Grad der Behinderung von mindestens 70 Prozent aufweist. Auch der Vermerk "Die Inhaberin beziehungsweise der Inhaber des Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" gilt. Schwerkriegsbeschädigte, Inhaber von Opferausweisen gemäß Opferfürsorgegesetz sowie Schwerbeschädigte nach dem Heeresversorgungsgesetz sind gleichgestellt. Der Ausweis muss bei einer Kontrolle vorgezeigt werden.

Alle Kundinnen und Kunden, die bereits ein Klimaticket Salzburg besitzen und ab 1. Juli 2022 anspruchsberechtigt für die Kategorie "Spezial" sind, können sich beim Kundenservice des Salzburger Verkehrsverbundes melden, um den anteilsmäßigen Differenzbetrag zwischen dem Klimaticket Salzburg und dem Klimaticket Spezial erstattet zu erhalten, teilte das Land mit. Da ein Nachweis über die Behinderung notwendig ist, kann dies nicht online abgewickelt werden. Ein Umtausch der physischen Karte ist nicht erforderlich.