Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf: "Man muss es uns wenigstens probieren lassen"

Brigitta Pallauf bleibt die Chefin im Landtag. Im Interview spricht sie über ihre Zustimmung zu Schwarz-Blau, warum sie der Begriff "Herdprämie" stört, weshalb sie in Sachen Frauenquoten von der Parteilinie abweicht und wie groß ihre Loyalität zu Wilfried Haslauer ist.

Brigitta Pallauf wird am Mittwoch erneut zur Landtagspräsidentin gewählt. Schwarz-Blau sei auch für sie zum Schluss „der einzig gangbare Weg“ gewesen, sagt die ÖVP-Politikerin.

Sie ist so etwas wie die Grande Dame der Salzburger Landespolitik. Seit 2013 fungiert Brigitta Pallauf (62) als Landtagspräsidentin. In diese Funktion wird die Juristin und Mediatorin am Mittwoch erneut gewählt.

Ihre versteinerte Miene während der Verkündung von Schwarz-Blau durch ÖVP-Chef Wilfried Haslauer sprach Bände. Warum haben Sie dieser Koalitionsvariante zugestimmt? Sie hätten sich ja auch enthalten können. Brigitta Pallauf: Nein, weil dem Ganzen eine durchaus intensive Diskussion vorangegangen ist. Ich war ja auch im Verhandlungsteam, ich war ...