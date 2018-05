Landwirt Silvester Gfrerer wird ÖVP-Bundesrat

Das Bezirkspräsidium hat entschieden, den Pongauer Obmann der Bauernkammer in den Bundesrat zu entsenden.

Das zweite Bundesratsmandat der Salzburger ÖVP geht an den Pongauer Bezirksbauernkammerobmann Silvester Gfrerer. Darauf hat sich das ÖVP-Bezirkspräsidium am Montag geeinigt. Gemeinsam mit Bundesrätin Andrea Eder-Gitschthaler wird er am 13. Juni im Landtag zum Bundesrat gewählt. Die Angelobung erfolgt am 28. Juni. Der Landwirt führt in Großarl den Bio-Bauernhof "Griesbichlhof" mit einem Fischteich, Pferden, Kühen, Kälbern, Hasen und Zwergziegen.

(SN)