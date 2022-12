Lebenshilfe schließt Wohngruppe in Saalfelden und quartiert Bewohner aus

Aus Personalmangel muss eine von vier Wohngruppen geschlossen werden. Auch in Tamsweg verliert eine Bewohnerin ihren Platz.

Es war ein jahrelanger Rechtsstreit, in dem Rosi Steidl erwirkte, dass ihre Tochter Katharina den Platz in einem Wohnhaus der Lebenshilfe behält. Nun, vier Jahre später, wurde Katharina erneut der Auszug in Aussicht gestellt.

Sie ist eine von vier Bewohnerinnnen und Bewohnern eines Wohnhauses in Saalfelden, die mit dem 1. 1. ausquartiert werden. Die Lebenshilfe schließt dort eine von vier Wohngruppen. 19,8 Vollzeitäquivalente bräuchte man für den Betrieb des betreuten Wohnens und des Wohnhauses, sagt Lebenshilfe-Sprecherin Claudia Tomasini. ...