Leerstand von städtischen Wohnungen: Tote Tauben anstatt neuer Mieter

In einem Wohnblock in Lehen stehen städtische Wohnungen seit Jahren leer, was auch das Kontrollamt schon zu Kritik veranlasst hat. Es scheitert an Budgetmitteln. Mieter beklagen aber auch den Zustand insgesamt.

Eingebettet zwischen Tulpenstraße, Nelkenstraße, Rosengasse, und Liliengasse liegt der Lehener Wohnblock - so wird die ehemalige Wohnanlage der Wehrkreisverwaltung XVIII genannt. Der Vierkanter wurde in den 1930er-Jahren erbaut. Mittlerweile steht er unter Denkmalschutz. Die Wohnungen stehen im Eigentum der Stadtgemeinde Salzburg. Verwaltet werden sie über die Kommunale gswb Liegenschaftsverwaltung (KgL). Die ersten beiden Stockwerke sind bewohnt, im Dachgeschoß wohnt seit geraumer Zeit niemand mehr. Das Kontrollamt hatte im Vorjahr den Leerstand von über 20 Wohneinheiten kritisiert, zumal dadurch ...