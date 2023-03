"Letzte Generation": Warum sich die Therapeutin Hanna Ziesel auf die Straße klebt

Eigentlich war sie nie politisch engagiert, sagt Hanna Ziesel. Die Klimakrise machte sie nun zu einer Aktivistin. Dafür erntete sie wütende Reaktionen.

Hanna Ziesel war bei der ersten Klebeaktion der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Salzburg dabei.

Ein paar Reste des Superklebers sind auch zwei Tage später noch auf Hanna Ziesels Hand zu finden. Das seien aber die geringsten Nachwirkungen ihrer Klebeaktion von vergangenem Montag. Gemeinsam mit zwei anderen Aktivistinnen der Letzten Generation klebte sich die Salzburgerin auf den Zebrastreifen am Giselakai. "Es war mit Abstand das Unangenehmste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe", sagt sie jetzt. Hanna Ziesel entschied sich dazu, auch mit ihrem Namen zu der Aktion zu stehen. Danach sei ihre Mailbox ...