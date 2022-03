Margarete Olesko ist neue Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer.

Die Leiterin der Borromäus-Apotheke wurde bei der Wahl in Wien mit großer Mehrheit gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Kornelia Seiwald an.

Margarete Olesko wurde am Mittwoch in Wien zur neuen Präsidentin der Salzburger Apothekerkammer gewählt. Damit folgt sie Kornelia Seiwald nach, die dieses Amt die vergangenen zehn Jahre innehatte.

Olesko ist Leiterin der Borromäus Apotheke in Salzburg-Parsch. Die 43-Jährige wurde in Braunau geboren und absolvierte erst eine Lehre als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Nach fünf Jahren in der Anstaltsapotheke der Barmherzigen Brüder in Ried im Innkreis startete sie ein Pharmaziestudium in Innsbruck. Die Apotheke in Parsch leitet sie seit 2016.

