Maria Hutter: Bildung, Naturschutz, Nationalparks

Eine Überraschung gelang Wilfried Haslauer am Sonntag auch mit der Präsentation von Maria Hutter als neue Landesrätin für Bildung (diese Agenden hatte bisher der Landeshauptmann inne), Naturschutz und den Nationalpark Hohe Tauern. Die 36-jährige gebürtige Oberösterreicherin (Geburtstag: 4. Jänner 1982) ist Landwirtin und Lehrerin und betreibt mit ihrem Mann das Gaferlgut in Bruck an der Glocknerstraße im Pinzgau. Hutter bezeichnet sich als Pädagogin und Bäuerin mit Herzblut und sieht sich als angewandte Naturschützerin. Die zweifache Mutter stellt ihren Hof gerade auf biologische Bewirtschaftung um. Politisch war sie bisher Gemeinderätin von Bruck, Obfrau der ÖVP-Frauen im Pinzgau und Parteigeschäftsführerin der ÖVP im Bezirk. Privat ist Hutter bei den Trachtenfrauen Saalfelden tätig.

(SN)