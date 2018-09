Mattseer Bürgermeister stellt sich nicht mehr zur Wahl

René Kuel will aus "persönlichen Gründen" nicht mehr für die ÖVP kandidieren.

Mattsee bekommt nach der Gemeinderatswahl im März 2019 einen neuen Bürgermeister. Der bisherige Ortschef René Kuel (ÖVP) tritt nicht mehr an. Stattdessen soll Herbert Mödlhammer für die ÖVP ins Rennen gehen, teilte die Partei am Freitag mit. Der designierte Spitzenkandidat hat an der WU in Wien studiert und beruflich im Ausland Erfahrung gesammelt. "Seit jeher bin ich in diesem Ort verwurzelt und so würde ich mich sehr freuen, mit der neuen Aufgabe als Bürgermeister nach meiner jahrelangen Tätigkeit als Manager in der Privatwirtschaft meine Fähigkeiten nun für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen zu können", wurde der politische Quereinsteiger zitiert.



Quelle: SN